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04 Temmuz 2017 12:39

Bursaspor’da sağlık kontrolleri başladı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor’da sağlık kontrolleri başladı

04 Temmuz 2017 12:39

Sağlık kontrolünde olan 8 oyuncu antrenmanda yer almadı.


Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını Özlüce Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı takım, bugün sabah saatlerinde beşinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan Timsah, son bölümde ise tempo arttırmalı koşular yaptı.



8 oyuncu antrenmanda yer almadı


Sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı Fizyoterapist İlker Arıbaş nezaretinde çalıştı. Sağlık kontrolünde olan Mert Günok, Ricardo Faty, Merter Yüce, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz antrenmanda yer almadı.


Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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