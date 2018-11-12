Bursaspor'da Sakho 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Diafra Sakho'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı. Yapılan açıklamada, "Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu sebeple Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak. 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak" ifadeleri kullanıldı.