Bursaspor'da Santiago Vergini hayal kırıklığına uğrattı

Bursaspor'un sezon başında Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer ettiği Santiago Vergini, ilk resmi müsabakada güven vermedi.

Yeşil-beyazlı takımda başında stoper mevkine büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli stoper Santiago Vergini, ilk maçta sınıfı geçemedi. Dün oynanan maçta Teknik Direktör Samet Aybaba, tarafından ilk 11'de görevlendirilen Vergini, ilk golde kendi filelerini havalandırdı. 1461 Trabzon'un attığı ikinci golde de çok rahat çalım yiyen Vergini, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Vergini'nin Trabzonspor maçında yeniden yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Umut Nayir golünü attı

Öte yandan sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Umut Nayir, ilk kez 11'de başladığı müsabakada golle tanıştı. Nayir, ayrıca attığı golün ardından girdiği pozisyonları ise değerlendiremedi ve bir şutu da direkten döndü. 1461 Trabzon maçında bir tek Burak Kapacak taraftarlar tarafından alkışlandı.