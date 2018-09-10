İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Tunay Torun sevinci

Bursaspor’un sezon başında Medipol Başakşehir’den kiraladığı gurbetçi oyuncu Tunay Torun’un performansı giderek artıyor.

Bursaspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiraladığı gurbetçi oyuncu Tunay Torun'un performansı giderek artıyor.


Bursaspor'un yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tunay Torun, ilk kez 11'de çıktığı Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında performansı ile göz doldurdu. Ligin ilk 4 haftasında sonrada oyuna giren ve hazır bir görüntü vermeyen 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasında ise gösterdiği etkili performansı bir de golle süsledi. Oynadığı futbolla ilerisi için umut veren Tunay, kadroda iyi bir alternatif olabileceğini de gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.