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02 Temmuz 2017 20:30

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

02 Temmuz 2017 20:30


Yeşil-beyazlı takım, günün ikinci antrenmanında akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde çalıştı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman, istasyon çalışmaları ve ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas pres çalışması gerçekleştiren Bursasporlu oyuncular, topla yapılan çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kaleciler Mert Günok, Okan Kocuk, Ataberk Dadakdeniz ve Muhammet Şengezer kaleci antrenörü Chiristian Mas yönetiminde topla birlikte çalışma gerçekleştirdi.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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