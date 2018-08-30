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30 Ağustos 2018 16:26

Bursaspor’da yeni transferler ilk 11’e

Bursaspor’da yeni transferler Beşiktaş maçında ilk 11’de sahaya çıkacak.

Bursaspor’da yeni transferler ilk 11’e

30 Ağustos 2018 16:26


Yeşil-beyazlı takım pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, hafta sonu oynanacak müsabakada yeni transferler Santiago Vergini’yi Ertuğrul Ersoy’un yanına, Aziz Behich’in takımdan ayrılmasının ardından sol bekte Iasmain Latovlevici’ye görev vermesi bekleniyor. Barış Yardımcı ise esas mevkisine dönerken, Burak Kabacak’ın ise müsabakaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.



Kale Okan Kocuk’a emanet


Öte yandan Aybaba’nın, kaleci konusunda tercihini Okan Kocuk’tan yana kullanacağı öğrenildi. Harun Tekin’in ayrılma ihtimaline karşı takımda tutulan Kocuk, geçtiğimiz yıl İstanbulspor’da kiralık olarak oynamıştı. Geçen sezon Harun Tekin’in geçtiğimiz yıl sakatlığından dolayı birkaç maçta görev yapan Muhammed Şengezer de yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekmişti.




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