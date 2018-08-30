Bursaspor’da yeni transferler ilk 11’e

Yeşil-beyazlı takım pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, hafta sonu oynanacak müsabakada yeni transferler Santiago Vergini’yi Ertuğrul Ersoy’un yanına, Aziz Behich’in takımdan ayrılmasının ardından sol bekte Iasmain Latovlevici’ye görev vermesi bekleniyor. Barış Yardımcı ise esas mevkisine dönerken, Burak Kabacak’ın ise müsabakaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

Kale Okan Kocuk’a emanet

Öte yandan Aybaba’nın, kaleci konusunda tercihini Okan Kocuk’tan yana kullanacağı öğrenildi. Harun Tekin’in ayrılma ihtimaline karşı takımda tutulan Kocuk, geçtiğimiz yıl İstanbulspor’da kiralık olarak oynamıştı. Geçen sezon Harun Tekin’in geçtiğimiz yıl sakatlığından dolayı birkaç maçta görev yapan Muhammed Şengezer de yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekmişti.