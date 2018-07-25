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25 Temmuz 2018 11:41

Bursaspor’da yüzler gülüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’da, yeşil-beyazlı futbolcuların yüzleri gülüyor.

Bursaspor’da yüzler gülüyor

25 Temmuz 2018 11:41


Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında dün Afyon Stadyumu’nda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etmişti. Bursaspor’lu oyuncular, bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.


Bursaspor, bugün akşam üzeri yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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