Bursaspor’da yüzler gülüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında dün Afyon Stadyumu’nda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etmişti. Bursaspor’lu oyuncular, bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, bugün akşam üzeri yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.