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11 Temmuz 2017 12:57

Bursaspor’dan Batalla açıklaması

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla’nın takımda kalacağını söyledi.

Bursaspor’dan Batalla açıklaması

11 Temmuz 2017 12:57


Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenmanı izledi. Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Ay, Batalla hakkında açıklamalarda bulundu. Batalla ile bir araya geldiğini ifade eden Ali Ay, tecrübeli futbolcunun yeni sezonda kaptan olarak takımda yer alacağını söyledi. Ayrıca Batalla için Çin’den 1.5 milyon Euro’luk transfer teklifi aldıklarını söyleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, bunu kabul etmediklerini ifade etti. Ay, bu sezon için de 400 adet kombine bilet sattıklarını belirtti.



Batalla sağlık kontrolünden geçti


Öte yandan Arjantinli futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Pablo Batalla, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.




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