Bursaspor'dan dev proje

Bursaspor Başkanı Ali Ay, bir proje yaptıklarını belirterek, "5 sene sonunda böyle devam ederse artı 5 milyon Euro'ya geçiyoruz. Belki 5 sene sürmeyebilir, 3 sene de olabilir. Stat isim hakkını iyi fiyata satarsak belki 1,5 sene de olabilir" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Mali konular hakkında bilgi veren Ay, "Bir proje yaptık. 5 senelik bir proje. İstanbul'da profesyonel bir firma ile çalışıyoruz. BTSO'nun da danışmanlığını yapıyor. 5 sene sonunda böyle devam ederse artı 5 milyon Euro'ya geçiyoruz. Belki 5 sene sürmeyebilir, 3 sene de olabilir. Stat isim hakkını iyi fiyata satarsak belki 1,5 sene de olabilir" diye konuştu.

Yabancı kuralı konusunda Ay, "Hoca belki yabancı sınırlamasına karşı, ama ben sınırlamanın olmasını istiyorum. 8 ya da 6 yabancı olmalı. Türk futbolu bakın ne alemde. Milli Takımı da görüyorsunuz. Oynayanlar da gurbetçi oyuncular. 80 milyon nüfusla doğru düzgün oyuncu çıkartamıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Türkiye Kupası'ndan elenilmesi hatırlatılması üzerine Ay, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzüldük. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Futbolcularımızı gördük, geleceğimizi gördük, kimlerle çalışmamız gerektiğini gördük" şeklinde konuştu.

Ay ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bu sene bir milli maçın oynanabileceğini söyledi.