Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:53

Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Bursaspor’da, Eren Derdiyok ismi ön plana çıktı.

Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi

01 Temmuz 2018 12:53


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da, sürpriz bir isim gündeme geldi. İlk etapta bir orta saha, iki forvet transferi yapmayı planlayan yeşil-beyazlılarda, Galatasaray forması giyen golcü oyuncu Eren Derdiyok’un da listede olduğu öne sürüldü. Bursasporlu idarecilerin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yokladığı bildirildi.


Stephane Badji transferinde son aşamaya gelen yeşil-beyazlıların, Beşiktaş’tan Vagner Love, Hull City ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Portekiz’in Sporting Lizbon kulübü ile sözleşmesi sona eren Kosta Rika Milli Takımı’nın kaptanı Bryan Ruiz ile de temas halinde olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç