Bursaspor’dan Harun Tekin’e teşekkür

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Harun Tekin Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. 2010-2011 sezonunda takımımıza katılan Harun Tekin Bursaspor forması altında Süper Lig,Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemeleri dahil 152 maça çıktı ve 15 bin 481 dakika sahada kaldı. Harun Tekin’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Harun Tekin’in ağzından, ’Arkamda Okan ve Muhammed gibi iki çok değerli kardeşim olduğu için onların önünü açmak ve değer katmak ayrılışın ana fikridir aslında" ifadelerine yer verildi.