Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 12:46

Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

Bursaspor Kulübü, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’un 2.

Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

15 Ağustos 2018 12:46

Lig ekiplerinden Menemenspor’a kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.


Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş’un bir 2. Lig kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiçbir temasımız olmadığı gibi, Kubilay Kanatsızkuş’un bu kulübe kiralanması da kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca transferde satış ya da kiralama modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak kararıyla gerçekleşmektedir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç