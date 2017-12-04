Bursasporlu futbolcular farklı galibiyetin sevincini yaşıyor

Süper Lig’in 14. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıda Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich’in ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Herkesin çok çalıştığını ve güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bursaspor’un Brezilyalı defans oyuncusu Titi, “Futbolculardan başkana kadar herkes çok fazla çalıştı. Teknik ekibimiz harika bir iş çıkarttı. Hepimiz çok mutluyuz. Gelecekte kendimizi konumlandıracağımız yer için önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Ben çok çalışıyorum ve kendimi adıyorum takımıma. Takım arkadaşlarımızla harika bir yardımlaşma elde ettik saha içinde. Herkes çok çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Ben de umarım ki bu devamlılığımı uzun yıllara yayabilir ve Bursaspor forması altında uzun yıllar hizmet gösterebilirim” dedi.

Şengezer: “İnşallah bana olan güvenlerini boşa çıkarmam”

Genç kaleci Muhammet Şengezer de, “İlk yarı skoru bulduk ve korumayı başardık. İlk yarı biz, ikinci yarı rakip daha iyi oynadı. Deplasmanda galip geldik ve mutluyuz. İnşallah önümüzdeki Fenerbahçe maçında da galip geliriz. Hocamız bana güveniyor. Başkanım ve hocam bana sezon başında güvendiler. Ben de güvenlerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Bu yetmez gerçekten. İnşallah bana güvenlerini boşa çıkarmam” diye konuştu.

Badu: “Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayabiliriz”

Emmanuel Badu da bu galibiyet ile takım arkadaşlarının ve taraftarların kendisine doğum günü hediyesi verdiğini dile getirdi. Badu, “Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan doğum günüm için bu bana bir hediyeydi. Zor bir maç oldu. Çünkü topa çok fazla sahip oldular. Kazanmayı başardık ve şu anda Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Jires Kembo: “Kendimi iyi hissediyorum”

Konyaspor’a karşı iyi oynamalarında taraftarların büyük katkısının olduğuna dikkat çeken Jires Kembo ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu maçı iyi oynamamızda taraftarlarımızın büyük katkısı oldu. Bir sonraki maç için de hep yaptıkları gibi bizi desteklemelerini isteyebilirim. Kendimi iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana çok büyük destekte bulunan takım arkadaşlarım var. Benim için itici olan taraftarlar var. Hem kendi performansım için hem de takım arkadaşlarımın bana desteğinden dolayı çok mutluyum. Böyle bir performans göstermeme destek oluyorlar.”