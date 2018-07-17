Bursasporlu isim, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor

Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Samet Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Jires Kembo, yönetimin çağrısına rağmen Bursa’daki antrenmanlara da katılmıyor. 30 yaşındaki oyuncunun, çocukluğunda birlikte büyüdüğü ve Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanan Kylian Mbappe’nin yanında olduğu ortaya çıktı.

Sio transferinde takasta kullanılacağı gündeme gelen Kembo’nun yeşil-beyazlı kulüpteki akıbeti bilinmiyor. Deneyimli oyuncunun Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kembo’ya Mbappe’nin babası sahip çıkmış

Bursasporlu Jires Kembo’ya küçük yaşlarda annesi ile babasının ayrılması sonrasında Mbappe’nin babasının sahip çıktığı ve evlatlık olarak aldığı Kembo ile Mbappe’nin de birlikte büyüdüğü biliniyordu.

Dünya Kupası’na damga vurdu

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nı 4 golle tamamlayan Mbappe, turnuvanın en iyi 11’ine seçilmiş, ‘En İyi Genç Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştu.