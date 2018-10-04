Bursasporlu İsmail Çokçalış U19 Milli takım kadrosunda

Türkiye U19 Milli Takımı’nın gelecek hafta Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye U19 Milli Takımı'nın gelecek hafta Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya Bursaspor'dan defans oyuncusu İsmail Çokçalış davet edildi.
9 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde Zagreb'de Hırvatistan ile iki hazırlık maçı yapacak Türk Milli Takımı'nda aday kadroya davet edilen oyuncular, Cumartesi günü saat 19.00'da Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek ve 2 gün boyunca çalışmalarını burada sürdürecek.
U19 Milli Takımımız, Pazartesi günü maçların oynanacağı Zagreb kentine geçecek.