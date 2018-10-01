Bursaspor'un 2 yıldızı kadro dışı

Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp’in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından iki isim kadro dışı kaldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 takımımızla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.
Bursaspor'da dün alınan 2-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, bazı futbolculara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.