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Bursaspor'un Başakşehir karşısında hedefi 'ilk galibiyet'

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Başakşehir'i mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Lige 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle başlayan yeşil-beyazlılar, seyircisinin desteği ile ilk galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 5 haftada turuncu-lacivertli ekibin ise 4 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.



Süper Lig'de 23. randevu


İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 23. kez mücadele edecek. Daha önce oynanan 22 müsabakada yeşil-beyazlılar 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 mücadele ise Başakşehir'in üstünlüğü ile sonuçlandı. 6 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bursa'da oynanan 10 lig maçında ise yeşil-beyazlı ekip rakibine galibiyetlerde 5'e 3 üstünlük sağladı. Geriye kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı.



Bursaspor 6 maçtır yenemiyor


Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul ekibi ile çıktığı son 6 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.

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