Bursaspor'un deplasman fobisi

Bursaspor, ligde oynadığı son 12 deplasman maçının 10'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takım deplasman maçlarında puan toplamakta sıkıntı çekiyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçının 10'unda sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, sadece 4 puan topladı. Tek beraberliğini bu sezon Atiker Konyaspor karşısında alan Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sadece Kardemir Karabükspor'u yenmişti. Ayrıca yeşil-beyazlı takım, bu sezon ligin ilk haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmandaki müsabakadan yenilgi ile ayrıldı.