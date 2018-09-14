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Bursaspor'un deplasman fobisi

Bursaspor, ligde oynadığı son 12 deplasman maçının 10’unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bursaspor, ligde oynadığı son 12 deplasman maçının 10'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.


Yeşil-beyazlı takım deplasman maçlarında puan toplamakta sıkıntı çekiyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçının 10'unda sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, sadece 4 puan topladı. Tek beraberliğini bu sezon Atiker Konyaspor karşısında alan Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sadece Kardemir Karabükspor'u yenmişti. Ayrıca yeşil-beyazlı takım, bu sezon ligin ilk haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmandaki müsabakadan yenilgi ile ayrıldı.

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