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Bursaspor'un Galatasaray karşısında 16 maçlık özlemi

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı.


Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçında rakibine karşı galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Lige istediği gibi başlayamayan ve son Ankaragücü galibiyeti ile birlikte ilk 3 puanıyla tanışan yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takımı karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012'de sahasında 1-0'lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada ise, Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 14 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.



Son galibiyet golünde Batalla imzası


Öte yandan yeşil-beyazlılar, Galatasaray'a karşı son galibiyetini kadın seyirciler önünde oynadığı maçla kazanmıştı. O müsabakada yeşil-beyazlıların golünü, Pablo Martin Batalla kaydetti. Ayrıca yeşil-beyazlılar, son zamanlarda Galatasaray'a karşı ağır mağlubiyetler aldı. Bursaspor geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a 5-0, önceki sezon evinde 5-0, 2013-2014 sezonunda deplasmanda 6-0 ve aynı sezon Türkiye Kupası maçında evinde 5-2 mağlup oldu.

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