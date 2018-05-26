Bursaspor’un genel kurulunda büyük gerginlik

Tribün lideri Selim Kurtulan’ın mevcut başkan Ali Ay’a yönelik, "O’na oy atanın, yönetimine girenin Bursasporluluğundan şüphe ederim” sözlerinin üzerine bir grup kongre üyesi Kurtulan’ın üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Bursaspor’da 19 Mayıs 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından 26-27 Mayıs tarihlerine ertelenen Olağan Genel Kurulun 1. oturumu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılıyor. Genel Kurul Divanı Başkan ve üyelerinin seçimi ile başlayan kongrede faaliyet raporu için söz isteyen Bursaspor Tribün Lideri Selim Kurtulan’ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Kürsüye çıkan Kurtulan, “Ali Ay iki senedir attı, tuttu hiçbir şey yapamadı. Utanmadan aday oldu. Neden aday oldun? Küme düşürmek için mi aday oldun? İnsanlara rezil olduk. O’na oy atanın, yönetimine girenin Bursasporluluğundan şüphe ederim” dedi.

Kurtulan’ın bu sözleri büyük tepki çekti. Konuşması kesilen Kurtulan’ın üzerine yürümek isteyen bir grup kongre üyesini güvenlik güçleri güçlükle sakinleştirdi.