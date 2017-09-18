Bursaspor’un golleri yabancılardan

Süper Lig’de ilk 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederek topladığı 9 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, ligin 6. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bursaspor’da bu sezon geride kalan haftalarda 6 farklı isim gol sevinci yaşarken, bu isimlerin hepsinin yabancı olması dikkat çekti. Dzon Delarge ve Pablo Batalla 3’er gol ile takımın en golcü isimleri olurken, Bogdan Stancu ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Ekong, Badu ve Kembo Ekoko da birer kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Stancu 385 gün sonra ilki yaşadı

Geçen sezon Bursaspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı 12 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamayan Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezon ise golcü kimliğini yeniden kazandı. İlk 5 haftada 2 gol, 1 asist yapan Stancu, 385 gün aranın ardından bir ilki de yaşamış oldu. En son geçen sezon Gençlerbirliği forması giydiği dönemde Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında üst üste gol atma başarısı gösteren başarılı forvet, 385 gün sonra yeşil-beyazlı formayla Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında iki maç üst üste bu sevinci yaşamış oldu.