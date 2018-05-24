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24 Mayıs 2018 16:16

Bursaspor’un kale arkası tribünündeki koltuklar kaldırılıyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, olağan genel kurulda yeniden göreve seçilmeleri halinde Teksas tribünündeki koltukların kaldırılacağını açıkladı.

Bursaspor’un kale arkası tribünündeki koltuklar kaldırılıyor

24 Mayıs 2018 16:16


Yeşil-beyazlı kulüpte 26-27 Mayıs tarihlerinde iki oturum halinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesi başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Adaylığını açıklayan mevcut başkan Ali Ay, sosyal medya hesaplarından yeni projelerini ve vaatlerini duyurdu. Göreve yeniden seçilmeleri halinde ‘Teksas’ tribünü olarak adlandırılan Güney Kale Arkası tribünündeki koltukların kaldırılacağını açıklayan Başkan Ay, “Güney Kale ’Yeşil Duvar’ oluyor. Tribün gücümüze güç katıyoruz. Yeşil Duvar ile taraftarımızın hayali gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.



Süper Lig’in en ucuz bileti


Ayrıca Başkan Ali Ay, yeni sezonda Süper Lig’in en ucuz bilet fiyatlarını uygulayacaklarını belirterek, "Bursa şehrini çok iyi tanıyoruz. Herkesin alabileceği biletlerle tribün atmosferini güçlendiriyoruz" ifadesine yer verdi.




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