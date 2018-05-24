Bursaspor’un kale arkası tribünündeki koltuklar kaldırılıyor

Yeşil-beyazlı kulüpte 26-27 Mayıs tarihlerinde iki oturum halinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesi başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Adaylığını açıklayan mevcut başkan Ali Ay, sosyal medya hesaplarından yeni projelerini ve vaatlerini duyurdu. Göreve yeniden seçilmeleri halinde ‘Teksas’ tribünü olarak adlandırılan Güney Kale Arkası tribünündeki koltukların kaldırılacağını açıklayan Başkan Ay, “Güney Kale ’Yeşil Duvar’ oluyor. Tribün gücümüze güç katıyoruz. Yeşil Duvar ile taraftarımızın hayali gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in en ucuz bileti

Ayrıca Başkan Ali Ay, yeni sezonda Süper Lig’in en ucuz bilet fiyatlarını uygulayacaklarını belirterek, "Bursa şehrini çok iyi tanıyoruz. Herkesin alabileceği biletlerle tribün atmosferini güçlendiriyoruz" ifadesine yer verdi.