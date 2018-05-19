Bursaspor’un Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda çoğunluk sağlanamadı

Yeşil-beyazlı kulübün Olağan Genel Kurulu 1. Toplantısı’nın ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı Genel Kurul Toplantısı ikinci oturuma ertelendi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk oturum maalesef olmadı. Tarihte de bir kez olmuştu. 72 arkadaşımız buraya gelerek imzalarını attı. Dolayısıyla bu kongreyi maalesef gerçekleştiremiyoruz. İnşallah 26’sında 21.30’da çoğunluk aranmaksızın gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan kongre Bursaspor camiasına hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Stadı’nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak ilk oturum 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 21.30’da, ikinci oturum ise 27 Mayıs 2018 Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.