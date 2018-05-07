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07 Mayıs 2018 11:25

Bursaspor’un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı

Bursaspor’un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, mezarı başında dualarla anıldı.

Bursaspor’un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı

07 Mayıs 2018 11:25


Bursaspor Kulübü’nün eski başkanlarından İbrahim Yazıcı’ya vefatının beşinci yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni yapıldı. Emir Sultan Mezarlığı’nda düzenlenen törene Yazıcı ailesi, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yöneticiler, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Bursaspor’un şampiyon kadrosundaki futbolcular ile sevenleri katıldı. Yazıcı’nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.




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