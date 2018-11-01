Bursaspor'un stadyumunun çevresindeki bariyerler kaldırılıyor

Bursaspor'un Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun yanında yer alan demir bariyerler kaldırılıyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay‘ın her zaman dile getirdiği stadyumun çevresindeki bariyerlerinin kaldırılması yönündeki ısrarının ardından farklı bir uygulamaya geçildi. Hayran Caddesi'nde yer alan 16 bariyerin sökülme işlemine başlandı. Bariyerler söküldükten sonra kalan beton direkler kesilecek. Ayrıca bütün bariyerlerin sökülemeyeceği öğrenildi. Bu sebeple artık taraftarlar da stadyuma daha rahat giriş yapabilecek.