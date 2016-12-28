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28 Aralık 2016 18:25

Bursaspor’un stat hakları 29 yıla çıkarıldı

Bursaspor’un stat hakları 29 yıla çıkarıldı

28 Aralık 2016 18:25

Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor’un Büyükşehir Stadyumu’ndaki 10 yıllık kullanım hakkını oybirliğiyle 29 yıl olarak belirledi. Karar Bursaspor’un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesi sebebiyle alındı.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı ikinci oturumu yapıldı. Ankara Yolu’ndaki meclis binasında yapılan oturumda, rutin gündem maddeleriyle Bursaspor’un Büyükşehir Stadyumu üzerindeki hakları ele alındı. Oturumda, Bursaspor’un yeni stadyum üzerindeki bütün hakları 19 yıl daha uzatıldı.
2015 Ocak ayında yapılan meclis toplantısıyla kulübün stat üzerindeki hakları 10 yıl olarak belirlenmişti. Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumuyla ise bu haklar 19 yıl daha uzatılarak 29 yıla çıkartılmış oldu. Karar AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla oybirliğiyle alındı. Uzatmaya sebep olarak, Bursaspor’un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçme kararı gösterildi.



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