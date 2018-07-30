Bursaspor’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Antrenmanda yeni transfer Allano Lima da yer aldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 günlük aranın ardından bugün akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Sol dizinde ağrısı olan Onur Atasayar ile gribal enfeksiyon geçiren Shehu, tedbir amaçlı dinlendirilirken, iki oyuncunun da yarınki antrenmana katılacakları bildirildi.

Lima ilk antrenmanına çıktı

Bugün kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan Allano Lima da ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Serdar ve Sercan’a teşekkür mesajı

Öte yandan Bursaspor Kulübü, yapılan görüşmeler sonucu sözleşmeleri resmi olarak feshedilen Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım’a kulübe katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.