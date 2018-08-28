Bursaspor’un yeni transferleri ilk idmanına çıktı

Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Samet Aybaba idaresinde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Aybaba, oyuncularıyla mini toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top ile çalışmayla devam etti. Aybaba’nın antrenmanın basına kapalı olan bölümde takıma taktik çalıştırdığı öğrenildi.

Sakatlıkları süren Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Abdullahi Shehu takımdan ayrı, belinden sakatlığı bulunan Harun Tekin takımdan ayrı düz koşu, kasık adalesinde sakatlığı bulunan ve takımdan ayrılması gündemde olan Aziz Behich ise salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Badji antrenmanda yer almazken, Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

Yeni transferleri ilk antrenmanında

Öte yandan Bursaspor’un yeni transferleri Romanyalı sol bek Iasmain Latovlevici ve Arjantinli stoper Santiago Vergini ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde takım arkadaşları ile tanışan iki futbolcu, daha sonra çalışmada yer aldı.

Yeşil-beyazlılar, yarın basına kapalı yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.