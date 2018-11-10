Bursa'ya 100 dönümlük millet bahçesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı'da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan millet bahçesi projesinde çalışmaların başladığını müjdeledi. Dündar, millet bahçesi tamamlandığında Türkiye'nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacağını söyledi. Osmangazi Belediyesi olarak Soğanlı'da 42 hektarlık alanda örnek bir şehircilik ortaya çıkardıklarını kaydeden Başkan Mustafa Dündar, “Cumhurbaşkanımızın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat yüksekliğindeki binalar inşa ederek Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüme imza attık. 5 etaptan oluşan projenin 4 etabını tamamladık ve vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, modern konutlarda oturmalarını temin ettik. 5. etaptaki çalışmalarımız da bütün hızıyla devam ediyor. Bu projemizi şimdi de millet bahçesi projesi ile daha da güzelleştiriyoruz” dedi.

Millet bahçesi projesini kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hemen yanındaki 100 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiklerini belirten Dündar, “Çalışmalar kapsamında zemin düzenlemesi yapıyor ve arazi üzerine bahçe toprağı atıyoruz. Bursa'nın merkezinde bu projeyi hayata geçirerek kentimizin son yıllarda yoğun yapılaşmadan dolayı griye dönen rengini yeniden yeşile dönüştürüyoruz. Bursa'nın yeniden yeşil olarak anılmasını sağlayacağız” diye konuştu.