Bursa'ya 2018 yılında 1.3 milyar TL yol yatırımı

3 milyar TL'lik ulaşım yatırımı yapıldığına dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “2018 tasarruf yılına rağmen hizmet ve yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2019 yılı da Bursa'da yatırım yılı olacak. Milletimize 16 yıldır en büyük hizmetleri AK Parti yaptı, yine AK Parti yapar” dedi.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret eden Milletvekili Mustafa Esgin, ulaşımda 2018 yılında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Bursa'da hızlı bir şekilde devam eden ulaşım yatırımlarının 2018 tasarruf yılına rağmen artarak devam ettiği bilgisini alan Mustafa Esgin, şunları söyledi:

“Türkiye'yi ve Bursa'yı 16 yıldır eğitim, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her anlamda ulaşılabilir kılma noktasında kalkınma hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarı göreve gelmeden önce vatandaş nezdinde yüzde 30'larda olan hizmet memnuniyeti bugün pek çok alanda yüzde 78'lere kadar ulaştı. Bu çıtayı daha da yukarılara çıkarmak noktasında çalışmalarımızı uyumlu bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'yi her anlamda hizmetle donatıyoruz, ülkemizin her köşesini ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirdik.

2018 tasarruf yılına rağmen Bursa ve bölgesinde 1.3 milyar TL'lik ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Doğancı Barajı mevkiinde yapılacak tünel ve viyadükleri içeren yol çalışması ihaleye katılan firmaların Kamu İhale Kurumu'na yaptığı itirazlar sebebiyle 18 aylık bir gecikme yaşanmasına rağmen kısa süre içerisinde yeniden başlayacak. Doğancı-Erenler 10 kilometrelik yol çalışması proje çalışması devam ediyor. Karacabey yolu dahilindeki Badırga, Seyran ve Gölkıyı köprü ve kavşak çalışmaları tamamlandı. Bağlantı yolları da 2018 yılı sonunda tamamlanacak. Mustafakemalpaşa Güllüce, Taşköprü köprülü kavşak çalışması bitti. Tatkavaklı köprülü kavşağı inşaatı devam ediyor, mevsim şartları el verirse 2018 yılı sonunda bitecek. Bursa Uludağ Yolu 30 kilometrelik yol çalışmasının 25 kilometresi tamamlandı. Yenişehir-İnegöl arası 24 kilometrelik yol çalışmasının 13 kilometresi bitti. Kalan 11 kilometrelik yolda çalışmalar devam ediyor. Yenişehir-Bilecik yolunda devam eden 49 kilometrelik çalışmanın Bursa tarafındaki son 2 kilometresi bitiyor. Önümüzdeki yıl yolun tamamı bitirilmesi hedefleniyor. İznik-Mekece yolunda 35 kilometrelik çalışmanın 20 kilometresi tamamlandı. Önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor. Gemlik Serbest Bölge yol çalışması ile İnegöl-Mesudiye alt geçit çalışması tamamlandı. Milletimize 16 yıldır en büyük hizmetleri bugüne kadar AK Parti yaptı, bundan sonra da yine AK Parti yapar. ”