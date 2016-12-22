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22 Aralık 2016 11:55

Bursa’ya AB desteği

Bursa’ya AB desteği

22 Aralık 2016 11:55

Bursa’da Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunu sağlamak amacıyla hazırladığı ’Yaşama Katılıyorum Projesi’ne (Agree To Live) Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.
Mustafakemalpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’na sunulan proje, iki yılı bulan zorlu değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.
’Yaşama Katılıyorum Projesi’, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi (ISEDP) Hibe Programı’na sunulan 2 bin 225 proje arasından öne çıkarak hibesi onaylanan 145 proje arasına girmeyi başardı.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 105 bin 628 Euro bütçeli proje ile engellilerden kadınlara, işsizlerden çocuklara ve Roman vatandaşlara kadar dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunu, istihdamın artırılmasını ve piyasadaki engellerin kaldırılmasını hedeflediklerini söyledi.

"Proje 12 ay sürecek"
Bugüne kadar AB destekli 4 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kurtulan; "Projemizin imzasını atarak çalışmalarımıza başladık. 12 ay boyunca uygulanacak ’Yaşama Katılıyorum Projesi’ için Bursa Aile Sosyal ve Politikalar Müdürlüğü, DYMKG Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞ-KUR ile ortak hareket edeceğiz. Projeden doğrudan yararlanan hedef kitle oldukça geniş. 700 öğrenci, 640 aile, 100 istihdam sağlayıcı ve 250 girişimci var. Dezavantajlı kişilerin bilinçlenme ve kamusal hizmetlere erişimini arttırmak için bilgilendirme eğitimleri düzenleyeceğiz. Sosyal dışlanma kısır döngüsüne karşı farkındalık etkinlikleri yaparak, dezavantajlı gruplara rehberlik sağlayacağız. Özellikle iş gücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasını hedefliyoruz" dedi.



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