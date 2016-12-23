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23 Aralık 2016 10:15

Bursa’ya dev eğitim kampusü geliyor

Bursa’ya dev eğitim kampusü geliyor

23 Aralık 2016 10:15

Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun daha önce şehir hastanesi yapılması planlanan Samanlı bölgesine Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin eğitim ihtiyacını karşılayacak dev eğitim kampüsü yapılacağını açıkladı.
İl Başkanı Cemalettin Torun 2016 ve 17 yılı yatırımlarını İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.
2017 yılında da sağlıktan, eğitime, ulaşımdan turizme kadar Bursa’ya dev yatırımların yapılacağını belirten Torun, "Biz milletimize hizmet şiarıyla hareket eden bir partiyiz ve hız kesmeden de yatırımlarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin geldiği noktada milletimiz çok daha fazlasını hakkediyor. Milletimizin refah düzeyini yükseltmek için 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmamız için mutlaka öncekinden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Hastane yerine eğitim kampüsü
Bursa’da tekli eğitime geçme noktasında 150 civarında okula ihtiyaç olduğunu belirten Torun, Samanlı’da daha önce şehir hastanesi olarak düşünülen alana Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin ihtiyacını karşılayacak dev eğitim kampüsü kuracaklarını söyledi. Torun, ”Özellikle Yıldırım’da geçtiğimiz dönemde şehir hastanesi yapılması düşünülen Samanlı’daki bölgenin 70-80 dönümü taşkın alanında kalıyor, ama onun geri kalanındaki 350 dönümünün böyle bir sıkıntısı yok. O bölgede de şehir hastanesi yeni yerine yapıldığı için buraya şuanda böyle bir ihtiyaç görülmüyor. Bu bölgenin büyük bir bölümünü Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde de kendisiyle görüşüp arz ettik. Kendisi de çok sıcak baktı. Özellikle Yıldırım bölgemizin ve belki Osmangazi bölgemizin de okul ihtiyacını karşılayacak özellikle lise seviyesinde okulların olacağı bir eğitim kampüsü yapmak istiyoruz. Onunda çalışmaları şu anda başlatıldı. Fizibilite çalışmaları sürdürülüyor. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın takibinde Milli Eğitim Bakanlığımız ve müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Yeni Adliye Sarayı 2018’den önce bitebilir”
Yeni çevre yolunda yapımı devam eden Yeni Adliye Sarayı’nın vaadedilen tarihten daha erken bir tarihte bitme ihtimalinin bulunduğunu belirten Cemalettin Torun, “Bu yılın başlarında temelini atmıştık. Hedefimiz 1 Eylül 2018’e yetiştirmekti. Müteahhitten söz almıştık. Şu anki inşaat hızına baktığımızda inşallah o tarihlerde çok rahat tamamlanacağını görüyoruz. İnşallah daha erken biter bizde kısa sürede daha sağlıklı bir alanda yargı camiamızın hizmet vermesi için fiziki şartlarını sağlamış oluruz” diye konuştu



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