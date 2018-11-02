İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'ya şehit acısı düştü...Evine bayrak asıldı

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu’ndan gelen şehit haberi Bursa’yı yaktı.

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu'ndan gelen şehit haberi Bursa'yı yaktı. Jandarma Er Görkem Sevim (20), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Oğullarının acı haberini alan Bursa'daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.


Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen Görkem Sevim, arkadaşları tarafından yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi. Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı.


Asker, karakola sevk gedilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.


Acı haber öğle saatlerinde Sevim'in Bursa merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Sevim'e doktor kontrolünde bildirildi. Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Görkem Sevim'in yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.