Bursa'ya şehit acısı düştü...Evine bayrak asıldı

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu'ndan gelen şehit haberi Bursa'yı yaktı. Jandarma Er Görkem Sevim (20), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Oğullarının acı haberini alan Bursa'daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen Görkem Sevim, arkadaşları tarafından yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi. Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı.

Asker, karakola sevk gedilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.

Acı haber öğle saatlerinde Sevim'in Bursa merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Sevim'e doktor kontrolünde bildirildi. Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Görkem Sevim'in yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.