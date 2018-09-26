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Bursa'ya Suriyeli gelin

Suriyeli muhacirlerin yoğun olduğu Bursa’da, Suriyeli genç kız, bir Türk genciyle dünya evine girdi.

Suriyeli muhacirlerin yoğun olduğu Bursa'da, Suriyeli genç kız, bir Türk genciyle dünya evine girdi.


Suriye'deki iç savaştan Türkiye'ye sığınan Zehra ailesinin kızları Ranyâ Zehra, Kalbiselim Derneği'nin organizasyonu ile hayatını Emir Almac ile birleştirdi. Düğüne çok sayıda davetli katıldı. Suriyeli yetim çocuklar söyledikleri ilâhilerle davetlileri mest etti. Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları, “Bütün mazlumların ve yardıma muhtaç insanların yanında yer alıyoruz. Hayırseverlerle yardıma ihtiyacı olanları buluşturan bir köprüyüz. Bu vesileyle hayırsever vatandaşlara dernek olarak minnettarız” dedi.

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