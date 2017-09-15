Bursa’ya “uyuşturucuyla mücadele köyü”

75. Yıl Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik orman arazisine inşa edilecek merkez, madde bağımlılarının tedavisi, rehabilitasyonu ve eğitimi için kullanılacak. Yıldırım Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili protokol törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Vekili Zekeriya Altuntaş ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hakan Başkatıldı.

İnşa edilecek bin 500 metrekarelik merkezde uyuşturucu ve madde bağımlılığı bulunan 13-19 yaş arası çocuk ve gençlerin tedavi edilmesi hedefleniyor. Bünyesinde psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı, 40 gencin konaklamasına olanak sağlayan rehabilitasyon merkezinde, derslikler, grup ve ferdî terapi odaları, açık-kapalı spor alanları, konferans salonu, yemekhane ve idari ofisler yer alacak. Uzman ve eğitici öğretmenler aracılığı ile fotoğraf, el sanatları, resim ve müzik gibi çeşitli alanlarda bağımlıların kurslara katılarak hobi edinme imkanı sağlanacak. Gençlere yönelik meslek edinmeleri yönünde çalışmalar da yapılacak.

Edebali, günümüz dünyasının en büyük tehlikelerinden biri olan uyuşturucuya karşı toplum olarak seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Aydınlık yarınlarımız olan çocuk ve gençlerimizi korkunç canavarın pençelerinden kurtarmamız lazım. Geleceğimizi kurtarmak adına hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. İnsana yapılan her yatırım geleceğe yapılan en güzel yatırımlardan birisidir. Biz de bu tesisimizde 13-19 yaş arası çocuklarımızı ve gençlerimizi rehabilite ederek tedavi edeceğiz. Merkezimizde, derslikler, terapi odaları, spor alanları, konferans salonu, yemekhane ve idari ofisler yer alacak. Hobi edinme imkanı sağlanacak gençlere meslek edinmeleri yönünde çalışmalar da yapılacak” diye konuştu.

Vali İzzettin Küçük ise uyuşturucuyla mücadele konusunda gösterdiği kararlılıklarının en önemli projelerinden birini Yıldırım Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Küçük, yapılacak projenin “uyuşturucuyla mücadele köyü” olduğunu belirterek, “Gayretinden ve gösterdiği hassasiyetten dolayı Hakkı Edebali’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ise, madde bağımlılığını çağın vebası olduğunu, yapılacak projeyi yeni bir anlayışın hayata geçirilmesi olarak gördüğünü söyledi. Hüseyin Şahin, proje sayesinde gençlerin madde bağımlılığı batağına artık düşmeyeceğini ifade etti.