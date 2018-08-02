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02 Ağustos 2018 13:53

Bursa’ya yaz günü kar yağdı

Bursa’da bir kamyondan yola saçılan köpükler otobanı birbirine kattı.

Bursa’ya yaz günü kar yağdı

02 Ağustos 2018 13:53


Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay, otobanda bir aracın kamerasına yansıdı. Brandasız bir kamyondan uçan köpükler etrafa saçıldı. O esnada yan yoldan çıkan bir otomobile denk gelen köpükler, sürücünün paniğe kapılmasına yol açtı. Paniğe kapılan sürücü köpüklerin arasından hızlı geçerken, araç kamerası bulunan sürücünün verdiği sesli tepkiler ise olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.


Araç sürücüsü otobandan çıkıp başka bir yöne gitmesine rağmen, rüzgarın etkisiyle uçan köpükler uzun süre sürücüyü takip etti. Trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polisleri araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.




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