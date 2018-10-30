Bursa'ya yeni bir yatırım daha

Ş.'nin 78'inci yetkili satıcısı olan Erdeğer Renault Plaza Bursa'da hizmete girdi.

Toplam 15 bin metrekarelik alana kurulan tesisin açılış törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ile çok sayıda davetli katıldı. Renault'nun marka konseptine uygun olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Erdeğer Renault Plaza'da 3 bin 500 metrekaresi servis alanı olmak üzere toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alan bulunuyor. Renault ve Dacia markaları için hizmet verecek tesiste 100 kişilik uzman kadro çalışacak.

Üretim, istihdam ve ihracat rakamları ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Otomotivin başkenti Bursa'da Renault yetkili satıcımız Erdeğer'in açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yarım asırdır OYAK Renault ile üretim üssümüz olan Bursa'da otomotiv tecrübesi, ticarî vizyonu, yenilikçi bakış açısı ve yüksek yatırım isteği ile Erdeğer'le iş birliği yapıyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. 100 kişilik istihdam sağlayacak olan Renault Erdeğer Plaza'da Renault ve Dacia markalarımız ile müşterilerimizle buluşacağız. Son teknoloji ve inovasyonla donatılmış modern tesisinde kaliteli hizmet anlayışı ve profesyonel yönetim kadrosu ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak fark oluşturacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ise, "1982 yılında İstanbul'da ikinci el ticareti ile başlayan otomotiv sektöründeki faaliyetlerimize 2007 yılından bu yana marka bayilikleri ile devam ediyoruz. Bugün de Renault markasının Erdeğer'le buluştuğu Bursa bayiinin açılışı için sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem markanın pazar payını, hem de müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutarak, elde edilen getirilerle yeni yatırımlar yapıp yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak ve bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak en büyük gayemizdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Vali İzzettin Küçük ise, Bursa'ya yapılan bu yatırımlardan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından plaza dualarla açıldı.