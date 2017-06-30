Bursa’ya yeni girişimci ordusu

BTSO öncülüğünde KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilen ‘uygulamalı girişimcilik eğitim programı’ Bursa ekonomisine yeni müteşebbisler kazandırıyor. Eğitimler, BTSO Akademi ile kayıtlı istihdamı artırmak için hayata geçen Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) projeleri kapsamında düzenleniyor. Her iki proje ile son 2 ayda düzenlenen 10 eğitim programından yaklaşık 210 girişimci faydalandı. BTSO Akademi kapsamında TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’nun destekleriyle 24 Nisan tarihinde başlayan eğitimler, mayıs ve haziran aylarında devam etti. 4 ayrı eğitim programından 100’e yakın girişimci faydalandı.

Ayrıca GEKAD kapsamında 3 -23 Haziran tarihleri arasında 6 eğitim programı düzenlendi. Bu eğitimlerden yaklaşık 110 kişi faydalandı. Girişimci adayları, 8 iş günü eğitim görerek hayallerindeki fikirleri hayata geçirme noktasında tecrübe kazandı.

Girişimcilik eğitimleri temmuz ayında ara vermeden devam edecek. BTSO Akademi kapsamında 31 Temmuz ve 7 Ağustos’ta gerçekleştirilecek eğitimler için adaylar 25 Temmuz tarihine kadar akademi.btso.org.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca GEKAD kapsamında 15 Temmuz’da başlayacak eğitimlere başvurular ise 13 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

Yıl sonuna kadar 650 girişimci

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak KOSGEB ile birlikte 1.5 yılı aşkın süredir ‘uygulamalı girişimcilik eğitimleri’ düzenlendiğini söyledi. Şimdiye kadar 450’ye yakın adayın girişimcilik eğitimlerinden faydalandığına dikkati çeken İbrahim Burkay, eğitimlere katılan kursiyerlerin ağırlıklı olarak imalat, konfeksiyon ve hizmet sektörlerinde projeler hazırladığını vurguladı. BTSO olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını belirten İbrahim Burkay, “Ekonomimizin daha güçlü olması için daha fazla girişimci yetiştirmek zorundayız. Yıl sonuna kadar 8 ayrı girişimcilik eğitim programı düzenleyceğiz. Yaklaşık 200 girişimcimizin faydalanacağı bu eğitimlerle birlikte yıl sonuna kadar toplam 650’e yakın girişimci yetiştirmiş olacağız. BTSO olarak hayal eden ve hayallerini üretime dönüştürmeyi isteyen girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Girişimcilik eğitimleriyle çalışmayan ve işyeri sahibi olmayan kişilerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu eğitimlerden faydalanan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi veriliyor.