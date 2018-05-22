Bursa’ya yeni rehabilitasyon merkezi

Yapımını Sönmez Holding’in üstleneceği ‘Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin inşaası ve işletilmesine ilişkin işbirliğinin protokol törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ile Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şube Başkanı Can Ahmet Vural’da katıldı.

Eğitim ve sağlık sektöründe yaptığı büyük yardımlardan dolayı Sönmez Ailesine teşekkür eden Vali İzzettin Küçük,”Bugün anlamlı ve çok mutlu bir gün çünkü hayırsever işadamımız Celal Sönmez’in engelli bireylerimizin ve ailelerin hayatlarını biraz daha kolaylaştıracak projesine bugün başlayacağız. Celal Bey ve ailesi hayırseverliğin ötesine geçmiştir adeta bir kamu kurum yatırımcısı haline gelmiştir. Yaptıracağı proje sadece bir rehabilitasyon merkezi değildir adeta bir sosyal komplekstir. Biz biliyoruz ki Sönmez soyadı asla sönmeyecektir” diye konuştu.

Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesinde toplamda 7 bin 898 metrekare alana inşa edilmesi planlanan projenin en geç 2019 yılı sonunda Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesine teslim edeceğini taahhüt eden Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez de,”Biz Sönmez Ailesi olarak yıllardır özellikle sosyal projelerin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu rahmetli babam Ali Osman Sönmez’den gelen bir vasiyettir adeta. Yine bende bunu çocuklarıma vasiyet olarak bırakacağım eminim onlarda eğitimden,sağlığa kadar bir çok toplumsal konuya destek olmaktan mutluluk duyacaklardır. Kazandığımızın bir kısmı her zaman toplumun oldu ve yine olacaktır. Biz bu yardımları çalışanlarımız sayesinde yapıyoruz onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever iş adamı Celal Sönmez’e oğulları Cemil Sönmez, Ali Cem Sönmez ve Osman Sönmez’ de eşlik etti.

Protokol töreninin ardından KASDER Başkanı Can Ahmet Vural , yardımlarından dolayı Celal Sönmez’e teşekkür plaketini takdim etti.