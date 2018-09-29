Bursa'ya yeni Rotary Kulübü açıldı

Uluslararası Rotary'ye bağlı 2440. Bölge Federasyonu bünyesinde Bursa'da yeni bir Rotary Kulübü daha açıldı. Bursa Kuzey Yıldızı adıyla kurulan yeni Rotary Kulübü, 8 ilde faaliyet gösteren 2440. bölgenin 66'ıncı, Bursa'nın ise 18'inci kulübü oldu.

Uluslararası Rotary'den gelen belge ile faaliyete geçen Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, kuruluşunu geniş katılımlı bir toplantıda kutladı. Kutlama törenine 2440. Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu, bölge görevlileri ve kulüp üyeleri katıldı. Programda konuşan Demircioğlu, 2440. bölgenin yeni kurulan kulüplerle giderek daha da etkin bir hale geldiğini dile getirdi. Demircioğlu, “Kendinden önce hizmeti ön planda tutan bir grup eski Rotaryen dostumun aramıza yeni katılan arkadaşlarla kurduğu Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü'nün ilham verecek olan işlerle daha fazla insana dokunacağına inanıyorum. Yeni kurulan kulübümüzün tüm insanlığa ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Nazan Yücetaş Boran ise Rotary'nin hizmetle eş anlamlı olduğunu belirterek, Rotary'ye yeni katılanlarla birlikte kurdukları Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü'nün etkin projelerle Bursa'ya ve bölgeye hizmet edeceğini söyledi. Boran, “Bizler kendimizden önce hizmet anlayışına gönül vererek, kurmuş olduğumuz bağlarımızla bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışarak hizmet ürettik. Şimdi de bu yapıyı aramıza yeni katılan dostlarımızla sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz dostluklarımızı geliştirerek bölgemize ve ülkemize ilham kaynağı olmaya çalışacağız” dedi.

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü'nün kuruluşunun kutlandığı tören, Rotary'nin bu yıl çalışma alanlarının anlatılmasının ardından toplu pasta kesimi ile sona erdi.