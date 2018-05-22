Bursa’ya yeni yapılacak olan spor lisesi projesinde imzalar atıldı

Bursaspor Vakıf Köy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Bursaspor Başkanı Ali Ay katıldı. Törende konuşan Başkan Ali Ay, "Bir hayali gerçekleştiriyor olmanın, Bursaspor’un spor lisesine kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıfköy, Bursaspor’un temelidir, harcıdır. Bursaspor’un oyuncu fabrikasıdır. Bu fabrikanın en önemli eksiği eğitimdi, bugün de bunu ortadan kaldırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayata Vakıfköy’de hazırlanacaklar. Bursaspor Spor Lisesi, çocuklarımız için büyük bir fırsat olacak. Burada inşallah ileride genç eğitimli futbolcular yetişecek ve burada sadece Bursa ve Bursaspor kazanmayacak, Türk futbolu kazanacak" dedi.

Edebali: "Diğer bütün kulüplerden Bursaspor’u ayırt eden en önemli fark olacak"

Kürsüde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, "Bursaspor Spor Lisesi diğer bütün kulüplerden Bursaspor’u ayırt eden en önemli fark olacak. Bu okulda yüzyıllarca bu memleketin evlatları doğru eğitimler alacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Şahin: "Belki Fatih Terim’i getirip ders verdirtebileceğiz"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Akademik eğitimini almış, futbol hocalarından da lisans eğitimi alacak yerli oyuncular yetiştireceğiz. Belki burada Fatih Terim’i, Samet Aybaba’yı getirip ders verdirtebileceğiz, çünkü eğitim müfredatımız buna imkan tanıyor. Hayırlı, uğurlu olsun."

Spor liselerinin kendine özel müfredatı olduğuna değinen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Sektörün nasıl bir elemana ihtiyacı varsa, o elemanı yetiştirecek müfredat oluşturduk. Dışarıdan da herhangi bir tesiste çalışan yetkin bir kişi, okullarımızda bu dersleri verebilecek. Müfredatı biz oluşturacağız, futbol ile ilgili dersleri de Türkiye Futbol Federasyonu oluşturacak. Türkiye’nin her koşullarından öğrenci seçip, kendi sınavlarına tabii tutup yetiştirilebilecek. Şu an Riva ve Foça’da bu var. Altyapısı güçlü, namı yürümüş kulüplerle bu işi yapabiliriz dedik. Bursaspor aradığımız kulüptü. Bu işi beraber yapabileceğimize kanaat getirdik. Ben tahmin ediyorum ve iddialıyım, 10 yıl sonra buraya yeniden gelirsek bir sürü Enes Ünal’dan, Ozan Tufan’dan bahsedeceğiz. Bu projenin arkasında olacağız" diye konuştu.

Lise 230 kişilik spor salonu, 16 derslik, kimya ve fizik laboratuvarları, yemekhaneler ve idari bölümlerden oluşacak.

Tören sonunda Bursaspor Başkanı Ali Ay, Batalla imzalı formaları projede yer alan protokole takdim etti.