Bursa'yı bir de bu açıdan görün

Bursa'nın drone ile çekilmiş gökyüzü fotoğrafları görenleri büyülüyor. Doğa fotoğrafçısı Yakup Altan şehrin tarihi ve turistik bölgelerini drone aracılığıyla görüntülerken, bu kareleri Bursalıların beğenisine sunuyor.

Osmanlı İmparatorluğuna uzun yıllar başkentlik yapan Bursa'nın farklı açılardan çekilen fotoğraflarla tanıtılmasına vesile olmak istediğini belirten Altan'ın çektiği kareler arasında, Botanik Park, Emirsultan Camii ve Türbesi, Gemlik Narlı, Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi, İnkaya Çınarı, Irgandı Köprüsü, Mihraplı Camii, İnegöl Oylat, Uludağ ve Hüdavendigar Kent Parkı gibi şehrin önemli turistik noktaları yer alıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde yer alan Dobruca Sosyal Tesisleri'nin virajlı yolu ise kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.