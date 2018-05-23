Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 12:25

Bursa’yı birbirine kattılar, polisten kaçamadılar

Bursa’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 kişi yaşanan kovalamaca sonrası yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa’yı birbirine kattılar, polisten kaçamadılar

23 Mayıs 2018 12:25


Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı yol denetiminde dur ihtarına uymayan 16 plakalı araçta bulunan iki şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan otomobil trafiği de birbirine kattı. Ekipler kısa süre sonra otomobilin önünü keserek durdurmayı başardı. Araçtan indirilen iki şüphelinin kimlik tespitlerinde daha önceden uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından kaydı bulunan R.G. ve R.U. olduğu anlaşıldı.


Ekipler otomobilin içini didik didik aradığı sırada gizli bölmeleri fark etti. Koltukların altında ve tavanda yapılan gizli bölmelere saklanmış gram satış fiyatı 100 lira olan toplamda 150 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirdi. Şüpheliler R.G. ve R.U. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç