Bursa’yı birbirine kattılar, polisten kaçamadılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı yol denetiminde dur ihtarına uymayan 16 plakalı araçta bulunan iki şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan otomobil trafiği de birbirine kattı. Ekipler kısa süre sonra otomobilin önünü keserek durdurmayı başardı. Araçtan indirilen iki şüphelinin kimlik tespitlerinde daha önceden uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından kaydı bulunan R.G. ve R.U. olduğu anlaşıldı.

Ekipler otomobilin içini didik didik aradığı sırada gizli bölmeleri fark etti. Koltukların altında ve tavanda yapılan gizli bölmelere saklanmış gram satış fiyatı 100 lira olan toplamda 150 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirdi. Şüpheliler R.G. ve R.U. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.