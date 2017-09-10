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10 Eylül 2017 22:37

Buruk: “Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kalitesinin düşmesiyle mağlup olduk”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Bursaspor’a karşı aldıkları farklı mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Burada muhteşem bir taraftar ve atmosfer var.

Buruk: “Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kalitesinin düşmesiyle mağlup olduk”

10 Eylül 2017 22:37

Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kendi kalitelerinin altına düşmesiyle Bursaspor’un 3-0’lık bir galibiyeti ortaya çıktı” dedi.


Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Akhisarspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, “Ligin başından beri topladığımız puanlara bakarak iyi oyun oynamaya gelmiştik. Maçın ilk devresinde daha iyi gördük ki henüz hazır değiliz. Rakip kaleye çok rahat geçiş vardı ama sonunu getiremedik. Yaptığımız hatalarla rakibe galibiyet fırsatı verdik. Hakemin vermediği çok net penaltı vardı. Olcan’ın iki elle itilmesi. Burada muhteşem bir taraftar ve atmosfer var. Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kendi kalitelerinin altına düşmesiyle Bursaspor’un 3-0’lık bir galibiyeti ortaya çıktı. Golü bulduktan sonra daha akıllı oynadılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. İyi oyunumuzu devam ettireceğiz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olarak devam edeceğiz. Bursaspor’u tekrar kutluyorum” dedi.




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