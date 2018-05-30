BURULAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Ş.’de (BURULAŞ) çalışan 460 personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, uzlaşmayla sonuçlandı. BURULAŞ ile Demiryolu İşçileri Sendikası arasında imzalanan anlaşmaya göre, çalışan maaşları ilk 6 ayda yüzde 16,74 oranında artış gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinin en önemli iştiraklerinden birisi olan BURULAŞ ile Demiryolu İşçileri Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri, personelin lehinde alınan kararlarla tamamlandı. Kapsam içi 383, kapsam dışı da 77 olmak üzere toplam 460 personeli ilgilendiren görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla, Büyükşehir Belediyesinde imza töreni düzenlendi. 1 Mayıs 2018 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasını içeren anlaşmaya göre, ilk 6 ay için yüzde 16,74, ikinci 6 ay için TÜFE oranı, üçüncü 6 ay için TÜFE artı 1, dördüncü 6 ay için de TÜFE artı 1 zamları uygulanacak.

"Standartların artırılması, kalitenin yükseltilmesi için hep beraber çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi gerektiği anlayışına inandıklarını söyledi. Belirli dönemlerde çalışanlarla karşılıklı mutabakat kapsamında sözleşmeler yenilediklerini belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin en güçlü ve önemli şirketlerinden bir tanesi olan BURULAŞ ile Türk-İşin Demiryolu İşçileri Sendika arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşma sürecinde yapıcı davranan sendika temsilcileri ile emek sarf eden BURULAŞ yöneticilerine teşekkür eden Başkan Aktaş, kurum olarak ulaşım konusundaki beklentilerini dile getirdi. Gelişen tüm şehirlerin en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "3 milyona ulaşan nüfusuyla Bursa’nın en çok konuştuğu konulardan birisi ulaşımdır. Standartların artırılması, kalitenin yükseltilmesi için hep beraber çalışıyoruz. Güleryüz, tat dil ve zamanında kaliteli hizmet vermenin de diğer kalemler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Vatandaşın memnuniyetini sağlayarak, toplu ulaşıma teşvik etmek istiyoruz. Bu alandaki çalışanlarımızın da hizmetleri kaliteli ve sağlıklı şekilde yerine getirmesini arzu ediyoruz. Çalışanlarımızdan, insanların toplu ulaşımı daha çok sevebilmesi adına özel ilgi, alaka ve ihtimam göstermesini bekliyoruz. Sözleşme çalışanlarımıza, sendikaya ve kurumumuza hayırlı olsun" dedi.

Bursalılar daha güzel ulaşım hizmeti alacak

Türk İş’e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman ise Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği ortamda güzel bir sözleşme yaptıklarını ifade etti. Ulaşımın insanların olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Yaman, bugüne kadar 8 sözleşme imzaladıklarını, tüm sözleşmeleri sendika üyelerini memnun edecek şekilde noktaladıklarını söyledi. 6 oturumun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın istediklerini kendilerine verdiğini de belirten Yaman, önümüzdeki günlerde Bursa halkının daha güzel ulaşım hizmeti alacağına inandığını kaydetti. Yaman, Başkan Aktaş’a, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve diğer tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Cemal Yaman arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törenin sonunda Cemal Yaman tarafından Başkan Aktaş’a, sendikanın simgesi olan kurmalı cep saati hediye etti.