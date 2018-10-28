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Burun ameliyatlarında yeni dönem

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof.

Dr. Mesut Özcan, artık burun ameliyatlarında fonksiyonelliğin estetik ile harmanlandığını belirterek, fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesinin de mümkün olduğunu söyledi.


Estetikli tanımlamasından kaçınan hastaların yüzde 85'inin doğallıktan yana bir çizgi isteğinde olduğunu ifade eden Dr. Mesut Özcan, fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesinin de mümkün olduğunu belirtti. Kaliteli ve sağlıklı hayatın iyi soluyan bir burunla sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Özcan, “Burun tıkanıklığı problemi, sık karşılaşılan ve kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Kaldı ki basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda yaşanan burun tıkanıklığı bile kişinin hayatını olumsuz etkiler. Estetik cerrahide burun ameliyatlarına bakış açısı fonksiyonel görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilen, yüzün tüm hatlarıyla ahenk içinde olan ve diğer öğelerin güzelliğini belirginleştiren formlardır. Sağlıklı burun öncelikle nefes alabilen sonra güzel görünümlü olan burundur” dedi.


Burundaki işlev ve şekil bozukluklarının kişinin psikolojisini de etkilediğini söyleyen Özcan, “Fonksiyonel burun estetiği ameliyatlarından sonra kişinin özgüveni ve girişkenliğinin arttığını görüyoruz. Bu özgüven ile kişi daha geniş çevrelere kolaylıkla katılarak psiko-sosyal ve ekonomik durumunu geliştirme açısından hayatında olumlu ivmeler de kaydediyor” diye konuştu.

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