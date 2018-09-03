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03 Eylül 2018 12:21

BUSİAD Başkanı Türkay: "Akaryakıta acil çözüm bulunmalı"

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, alınan önlemlerin enflasyonun ateşini düşürmeye yetmediğini belirterek, özellikle akaryakıt ve enerji maliyetlerinde kesin sonuç alacak tedbirlerin devreye girmesinin şart olduğunu söyledi.

BUSİAD Başkanı Türkay:

03 Eylül 2018 12:21


Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Haziran ayında başlayan enflasyondaki tırmanışın sürdüğünü belirterek, “Ateş düşürücü önlemler istiyorduk, artık soruna daha kesin tedavi yöntemlerinin uygulanmasının vakti geldi” diye konuştu.


Türkay, temmuz ayında enflasyonun 15.85’e ağustos ayında da 17.90’a çıkmasının karamsar bir tabloya neden olduğunu ancak halen alınabilecek tedbirler olduğuna inandıklarını söyledi.


Enflasyonun en önemli tetikleyicilerinin başında akaryakıt fiyatlarının geldiğini, son açıklanan rakamlarla bir kez daha görüldüğünü belirten Türkay, çözüme akaryakıt ve enerji maliyetlerini düşürme yönünde atılacak adımlarla başlanmasının önemli olduğunu kaydetti. Türkay, “Ulaştırmada yıllık artışın yüzde 27.13 olduğu bir ortamda, yazın ucuzlaması gereken tarım ürünlerinde bile düşüş olmaması anlaşılır bir hale geliyor. Üretici güçlerin en önemli girdisi olan akaryakıt ve enerjide karar vericilerin acil bir çözüm üretmesi gerekliliği aşikardır” diye konuştu.




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