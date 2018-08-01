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01 Ağustos 2018 18:30

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay: "Enerjimiz tükeniyor"

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, doğalgaz ve elektriğe gelen zamların ardından sanayicinin hem gerçek hem de mecazi anlamda enerjisini kaybettiğini söyledi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay:

01 Ağustos 2018 18:30


Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların, üretime en çok ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde sanayicinin enerjisini düşürdüğünü söyledi. Türkay, "Elektrik üretimi yapan özel sektör santrallerine verilen doğalgaz fiyatına yapılan yüzde 49,5 zammın ardından, sanayi doğalgazına yüzde 14, elektriğine de yüzde 14 zam geldi. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığın girdi maliyetlerini zaten yukarı çekti. Buna bağlı olarak enflasyon ve işçi giderleri de arttı. Üretime son darbe de enerji fiyatlarıyla geldi. Üreterek kalkınmak zorundayız. Sanayide de, tarımda da, hizmet sektöründe de bu geçerli. Üretmek zor bir işti. Artık daha da zor bir hal aldı. Sanayicinin hem gerçek anlamda, hem de mecazi olarak enerjisi tükeniyor. Üretimde yaşanacak sıkıntılar, ekonomimizi çözümü daha da güç bir noktaya götürür. Bu zamlar, revize edilen enflasyon rakamını çok daha yukarılara çıkacak’’ diye konuştu.


Türkay, hükümetin üretimde aksamalara izin vermeyecek düzenlemeler yapacağına olan inancını koruduğunu da söyledi.




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