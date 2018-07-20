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20 Temmuz 2018 14:57

BUSKİ Gemlik Körfezi’ne hayat verecek

Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındırılması için BUSKİ tarafından inşa edilen "Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi" faaliyete başladı.

BUSKİ Gemlik Körfezi’ne hayat verecek

20 Temmuz 2018 14:57


Gemlik Körfezi’ndeki Kurşunlu, Kumsaz, Gençali, Gemsaz ve çevre yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuların arıtılması ve körfezin kirlilikten arındırılması hedefiyle projelendirilen dört arıtma tesisinden biri olan Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi’nin önemine değinerek, “Gemlik Körfezi’ndeki Kurşunlu, Kumsaz, Gençali, Gemsaz ve çevre yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuların arıtılmasıyla 40 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.


Başkan Aktaş, tesisin ileri biyolojik arıtma sağladığını belirterek, “Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip şekilde dizayn edilen tesis, arıtılmış çıkış suyunu 728 metre uzunluğundaki borularla, yaklaşık eksi 45 metrede derin deniz deşarjı sağlıyor. Böylece Kurşunlu sahilinden gönül rahatlığıyla denize girilebilmesi için de uygun ortam oluşturuluyor” diye konuştu.


Derin deniz deşarjı, hem insan sağlığını koruyor, hem de deniz canlıları ve çeşitliliği için en uygun ortamı oluşturuyor. Daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir şehir hedefiyle çalışmalarına tüm ilçelerde devam eden BUSKİ’nin Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 7250 metreküplük arıtma kapasitesine sahip ve tesis, 22 milyon TL’lik yatırımla hizmete sunuldu.


Ayrıca BUSKİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Küçükkumla Atıksu Arıtma Tesisi’nin bittiği, Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’ne su almaya başlandığı ve Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi’nin de inşaat halinde olduğunu belirtilirken, tüm bu arıtma tesisleri devreye alındığında, Gemlik Körfezi’nin tam anlamıyla kirlilikten arınmış olacağı bildiriliyor.




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