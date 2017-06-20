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20 Haziran 2017 17:41

BUSKİ yetim çocukların yüzünü güldürdü

BUSKİ, ihtiyaç sahibi yetim çocukların ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinden oluşan BUSKİ hediye seti takdim etti.

BUSKİ yetim çocukların yüzünü güldürdü

20 Haziran 2017 17:41


BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk bilinciyle, sosyal farkındalık oluşturan etkinliklerine çeşitli yardımlar yaparak devam ediyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve aileleri ile Suriye’deki iç savaşta yetim kalan çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2014’te kurulan Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, dernekte eğitim gören yetim çocuklara kırtasiye malzemelerinden oluşan BUSKİ hediye seti takdim etti.


Kalbi Selim Derneği sayesinde hayata tutunduklarını belirten yetim çocuklar, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.




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